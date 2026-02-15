2月14日、NMB48の元メンバーで女優の渋谷凪咲が、Instagramを更新。2025年のドラマ『地獄の果てまで連れていく』（TBS系）で共演した佐々木希とドラマ撮影以来に再会し、ハグするツーショットを披露。ファンから歓声があがっている。

渋谷は、《今日はだいすきな佐々木希さんの @intimite_onemile のアイテムで 気分がるんるんな一日でしたっ》とつづり、女優の佐々木希が2017年に立ち上げたワンマイルウェアブランド「INTIMITE（インティミテ）」を身につけたことを報告。

さらに《今朝はお久しぶりに、希さんとお仕事がご一緒で、お会いするのはドラマ『地獄の果てまでつれていく』の撮影ぶりだったので嬉しすぎました》《ぎゅーってしました 笑 そして、希さんからメガネをプレゼントしていただいちゃったのが嬉しくって、さっそくかけて帰りました 笑（なので、珍しく私服も撮ってみましたよ）》などと続け、佐々木とハグするツーショットや私服姿の写真を添えた。

コメント欄にはファンからは

《とっても可愛くて素敵な2ショットですね。》

《かわいい私服をありがとう 似合ってる！！》

《なぎさちゃんに背骨折れるほど、ぎゅーっとされたいと》

など、歓びの声が寄せられている。

渋谷といえば、数々のバラエティ番組で芸人顔負けの大喜利の回答を出し、話題を呼んできた。2025年に1月期に放送されたドラマ『私の知らない私』（日本テレビ系）でのロケ現場でも、待ち時間に渋谷が何かを話す度に、周囲が大爆笑する場面を本誌は目撃。“大喜利女王”としての力を遺憾なく発揮していた。

芸能担当記者が言う。

「NMB48卒業後は、バラエティに力を入れている様子でしたが、ここにきて女優としての才能が開花し始めました。転機となったのは、2024年7月に初めて主演を務めた映画『あのコはだぁれ？』です。学園もののホラー映画で、興行収入10億円を突破、観客動員数も85万人を超えるなど大ヒットとなりました。こうした“功績”を受けて、第48回日本アカデミー賞新人俳優賞も受賞しました。2025年にはドラマ5作品にレギュラー出演するなど、まさに売れっ子状態です」

渋谷が女優として成功している背景には、彼女の性格のよさがある、と制作会社関係者は言う。

「渋谷さんのいちばんの魅力は、裏表がないところですね。NMB48など、大所帯のグループ出身のタレントさんは、どうしてもグループ内のルールや常識にとらわれてしまい、ドラマやバラエティなど芸能界の“普通の現場”になじめない人がいます。その点、渋谷さんは、分け隔てなく腰の低いあいさつをしてくれます。現場を和やかにするのも得意で、カメラがまわっていないときでも、いつも冗談を言っています。あの大喜利の能力も、ふだんから周囲の人を笑わせようとするサービス精神が育んだものでは」

渋谷の女優としての活躍に期待はますます高まるばかりだ。