ヤンキースの国際スカウト部が激震に見舞われている。ドミニカ共和国の国際ＦＡ選手、ホルヘ・ルイス・ヒメネス投手（１５）がヤンキースとの契約を解除し、ツインズと新たな契約を結んだことが１４日（日本時間１５日）、明らかになった。

中南米で活動するフリージャーナリストのウィルバー・サンチェス氏が自身のＸに「ホルヘ・ルイス・ヒメネスはミネソタ・ツインズと１５０万ドル（約２億３０００万円）のボーナスで事前合意に達し、２０２８年のインターナショナルクラスで最も期待される投手の一人としての地位を確立しました」と伝えた。ヒメネスは１５歳ながら最速９４マイル（約１５１キロ）を誇る右腕で、ヤンキースと９５万ドル（約１億４５００万円）で契約していたという。

ヤンキースでは２日前の１２日（同１３日）に１７歳のベネズエラ人捕手ホセ・コリーナに６０万ドル（約９２００万円）の事前契約を破棄されたばかり。１月１５日（同１６日）には契約を結ぶ予定だったドミニカ共和国出身のワンディ・アシゲン内野手（１６）をメッツに約３８０万ドル（約５億９０００万円）で奪われ、同２５日（同２６日）にもベネズエラの遊撃手、ジョスニーベルト・ベラら３人の若手有望株が契約を辞退している。

ヤンキースは長年にわたり国際市場の中心を担ったドニー・ローランド国際スカウトディレクターと１１月に袂を分かち、後任には開発ディレクターだったマリオ・ガルサ氏が昇格。以来、次代のスター候補流出に歯止めが効かない状況に陥っている。

東の名門にいったい何が起こっているのか。米メディア「ヘビー」は「ニューヨーク・ヤンキースの国際フリーエージェント契約危機は終わりが見えないようで、過去２か月間で６人目の１０代有望選手を失った」と危機を伝えた。