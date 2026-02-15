タリーズコーヒーは、人気アニメ『トムとジェリー』とのコラボレーションを2月18日（水）より期間限定で開催する。今回は“Let’s Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜”をテーマに、限定ドリンクやフード、グッズが多数登場する。

「＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー」（Tallのみ 750円）、「さくさくラスクのピーナッツバターラテ」（Tallのみ 750円）

アメリカの定番サンドイッチ「PB&J（ピーナッツバター＆ジェリー）」をモチーフにした限定ドリンク「＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー」（Tallのみ 750円）と「さくさくラスクのピーナッツバターラテ」（Tallのみ 750円）は、カップにエプロンを付けたキャラクターたちがコーヒータイムを楽しむ姿がデザインされている。

ドリンクと一緒に購入できる限定グッズは、第1弾は2月18日（水）から「ミニトート」（880円）、第2弾は2月25日（水）から、コーヒーを淹れるトムのデザインにふわふわのしっぽがセットになった「アクリルチャーム（コーヒーサーブ）」（990円）がお目見えする。いずれも数量限定で、単品での購入はできない。

第1弾（2月18日〜）「トムとジェリー ミニトート」（880円）

第2弾（2月25日〜）「トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）」（990円）

フードメニューはジェリーの大好物のチーズを使用した「パニーニ風カツサンド 〜チーズ＆ラタトゥイユ〜」（495円）を販売。「チーズ味カリカリスティック」（320円）は、チーズになったトムたちをデザインしたパッケージに入っている。

「トムとジェリー パニーニ風カツサンド 〜チーズ＆ラタトゥイユ〜」（495円）、「トムとジェリー チーズ味カリカリスティック」（320円）

オリジナルグッズは、内側が総柄プリントになった「デイリーサコッシュ」（3620円）や「キャンバススクエアトート」（3920円）、トムとジェリーのコスチュームを着た「ベアフル なりきりトムとジェリー」（2400円）のマスコットなどがラインアップ。

コーヒー商品の「シングルサーブ マイルド101（2Pチャームポーチ入）」（1390円）や「シングルサーブ マイルド101（8P箱）」（1760円）、ホイップクリームにダイブするタフィーがフィギュアになった「マグキャップ（ホイップへダイブ）」（1890円）も登場する。

さらに、タリーズ公式楽天市場店限定で、立体的な刺しゅうデザインの「ポーチ付きチャーム」（3700円）を、2月18日（水）11時より発売。公式Xでのキャンペーンや、タリーズ公式アプリによるデジタルスタンプラリーも実施される。

トムとジェリー ポーチ付きチャーム」（3700円）

タリーズコーヒーと「トムとジェリー」のコラボレーションは、2月18日（水）から期間限定で開催。一部取扱いのない店舗もある。価格は税込み。



