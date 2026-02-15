「#真相をお話しします」「遺書、公開」…アマプラで震える衝撃ミステリー作品5選
【モデルプレス＝2026/02/15】Prime Videoには、緻密なトリックや衝撃の結末が待ち受ける名作が多数配信されている。今回は、嘘と真実が交錯し、予測不能な展開に息を呑む「注目ミステリー作品」5選を紹介する。
◆1「遺書、公開。」（2025）
THE RAMPAGEの吉野北人が主演を務める学園サスペンス作品。学年一の美少女の自殺と、クラス全員に届いた「遺書」を巡り、死の真相を明らかにしていく。生徒の死に隠された衝撃の真実と生徒たちの裏の顔に戦慄が走る展開が見どころとなっている。
◆2「#真相をお話しします」（2025）
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴とtimeleszの菊池風磨がW主演を務める、ネット社会の闇を描いたミステリー。謎の男（大森）の提案で、暴露系配信に出演することになった元商社マン（菊池）。自身の過去を告白し救われたと思った矢先、提示された「真相」が全てを覆す。人間の二面性と予測不能な大どんでん返しは思わず息を呑んで見入ってしまう。
◆3「ある閉ざされた雪の山荘で」（2024）
WEST.の重岡大毅が主演を務める密室ミステリーで、舞台は大雪で閉ざされた山荘という架空の設定で行われる劇団の最終オーディション。中条あやみ、間宮祥太朗といった豪華な面々が演じる役者たちが1人ずつ消えていく中、それは演技なのか本当の殺人なのか疑心暗鬼が広がる。東野圭吾原作の巧妙なトリックと驚愕の結末に圧倒される一作である。
◆4「変な家」（2024）
ウェブライターの雨穴による記事を原作とした不動産ミステリー作品で、間宮祥太朗と佐藤二朗がW主演を務めた。ある一軒家の間取り図に潜む「違和感」を解明していく中、恐ろしい仮説と死体遺棄事件が結びつく。間取りの謎が解けるたびに増幅する恐怖と、変な家に隠された因縁。ゾクッとする違和感がやがて戦慄へと変わる話題作である。
◆5「女子高生に殺されたい」（2022）
田中圭が「女子高生に殺されたい」という異常な願望を持つ教師を演じるサイコ・サスペンス。9年かけて練り上げた完全犯罪計画。ターゲットは誰なのか、そしてなぜ殺されたいのか。狂気と理性が交錯する中、文化祭当日に向けて加速する計画と、予想を裏切る驚愕のラストは見逃せない。
◆アマプラでミステリーを堪能
巧妙に張り巡らされた伏線、裏切られる予想、そして明かされる驚愕の真実。この冬はPrime Videoで、極上の謎解き体験に没頭し、心地よい騙され感を味わってみてはいかがだろうか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】