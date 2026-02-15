ME:I、推し活を楽しむ秘訣は？メンバーによる“ミリ波わちゃわちゃ講座”に「可愛すぎ」と反響【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】ME:I、華やか衣装で登場 ランウェイで自撮り
チャイムが鳴ると、TSUZUMI（海老原鼓）とRINON（村上璃杏）が教卓へ移動。「『ミリ波ケミ』です！」とキュートに自己紹介し、講師に扮した2人がミリ波を解説。高速・大容量通信が可能となることで、大勢の人が集まる会場やステージから離れた場所でも高画質の写真撮影ができ、“推し活”を快適に楽しめることをアピールした。クイズや実演を交えながら、その魅力を分かりやすく伝えた。
【Not Sponsored 記事】
◆ME:I、“推し活”を楽しむ秘訣明かす
ME:Iは「Galaxy with ME:I SPECIAL STAGE」に、ギャラクシーと彼女たちの明るいイメージを掛け合わせた“ギャラクシーファッション”で登場。話題の超高速通信・ミリ波について、講座形式で観客とともに学ぶコーナーを展開した。
講座中には、“ミリ波ケミ”の2人が「テストに出るよ！」と呼びかける場面も。メンバーが「メモメモ！」とメモを取る素振りを見せたり、元気よく返事をしたりと、可愛らしい掛け合いで会場を和ませた。SNS上でも「わちゃわちゃ感がたまらない」「観てるだけで笑顔になる」「可愛すぎ」といった反響が寄せられた。またコーナー終了後、MCのウエンツ瑛士から「TSUZUMIさんとRINONさんは、全くこっち（MC）を見てくれなかったけど…」とツッコまれると、2人は「あー！」と頭を抱え、茶目っ気たっぷりな姿を見せた。
その後のステージでは、NTTドコモ「Galaxy with ME:I」タイアップソング「Best Match」を世界初披露。会場内のブースでは、1人ずつを撮影した“推しカメラ”映像をミリ波でダウンロード体験できる仕掛けも用意され、来場者を楽しませていた。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツと鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
