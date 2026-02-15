「ノノガ」出身・ふみの「TGC」でイベント初出演 デビュー曲披露に反響殺到「最高の歌声」「最後の笑顔可愛すぎる」【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】シンガーソングライター・ふみのが15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】「ノノガ」出身シンガー、白T×デニムのシンプルコーデ
ふみのはHANAを輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」ファイナリストで、1月11日にちゃんみなが主宰するレーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとしてデビュー。白のTシャツにデニムというシンプルなコーディネートに身を包み、初の「TGC」出演を果たした。
淡い紫のエレキギターをかき鳴らし、プロデューサー・ちゃんみなからの“プレゼント”であるデビュー曲『favorite song』を懸命に届けたふみの。ステージの最後には「ありがとうございました！ふみのでした！」とくしゃっと笑顔を浮かべ、両手を振っていた。このパフォーマンスには「最高の歌声」「最後の笑顔可愛すぎる」「美しかった！」「鳥肌立ちました」などの反響が寄せられた。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆ふみの、初「TGC」パフォーマンス
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
