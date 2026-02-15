大人は『デニム』どう着る？【AMERICAN HOLIC】まるっと真似したい「今っぽ着こなし術」

トレンド継続中のデニム。とくにこの春夏は、ブルージーンズが人気を集めそうです。そこで今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のデニムアイテムを使った、スタッフさんによる今っぽ着こなし術を紹介します。気になったら、ぜひアイテムごと真似してみて。

スカートを重ねてワンパターンを卒業

【AMERICAN HOLIC】「ルーズストレートデニム」\1,995（税込・セール価格）、「チェックレイヤードスカート」\2,339（税込・セール価格）

いつもシンプルなワンツーコーデになりがち……。そんな人におすすめしたいのが、ジーンズにレイヤードスカートのプラスワン。一気におしゃれ度アップを狙えます。ブラウンのチェック柄なら、派手見えせずに大人コーデにもなじみそう。腰まわりをカバーしたいときにも便利。

こなれ感アップが狙えるデニムオンデニム

【AMERICAN HOLIC】「デニムジャケット」\2,640（税込・セール価格）、「デニムタイトスカート」\1,596（税込・セール価格）

トレンド感のある着こなしなら、鮮度高めなデニムオンデニムにも挑戦してみて。ブルーのジャケットとスカートを合わせることで、春を先取りした爽やかなコーデに。上品なスカーフやきちんと感のある小物を合わせるのが、大人らしく上品に仕上げるポイントです。

