大人は『デニム』どう着る？【AMERICAN HOLIC】まるっと真似したい「今っぽ着こなし術」
トレンド継続中のデニム。とくにこの春夏は、ブルージーンズが人気を集めそうです。そこで今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のデニムアイテムを使った、スタッフさんによる今っぽ着こなし術を紹介します。気になったら、ぜひアイテムごと真似してみて。
スカートを重ねてワンパターンを卒業
【AMERICAN HOLIC】「ルーズストレートデニム」\1,995（税込・セール価格）、「チェックレイヤードスカート」\2,339（税込・セール価格）
いつもシンプルなワンツーコーデになりがち……。そんな人におすすめしたいのが、ジーンズにレイヤードスカートのプラスワン。一気におしゃれ度アップを狙えます。ブラウンのチェック柄なら、派手見えせずに大人コーデにもなじみそう。腰まわりをカバーしたいときにも便利。
こなれ感アップが狙えるデニムオンデニム
【AMERICAN HOLIC】「デニムジャケット」\2,640（税込・セール価格）、「デニムタイトスカート」\1,596（税込・セール価格）
トレンド感のある着こなしなら、鮮度高めなデニムオンデニムにも挑戦してみて。ブルーのジャケットとスカートを合わせることで、春を先取りした爽やかなコーデに。上品なスカーフやきちんと感のある小物を合わせるのが、大人らしく上品に仕上げるポイントです。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M