ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が15日、インスタグラムを更新。快挙を改めてファンに共有したが、その“ラスト1行”が反響を呼んでいる。

「小さい頃からずっと夢だった、オリンピックで金メダルを取ることができました」

こうつづった戸塚は、悔しさを味わった過去2大会からの道のりを回顧。「このミラノオリンピックまでの8年間、ハーフパイプを辞めたいと思うことが多々ありましたが、周りの方々からたくさんの声をかけていただき、ここまで自分を信じてやり続けることができ、3度目のオリンピックで金メダルを掴むことができました」と改めて報告した。

その上で「本当に、ここまで諦めずに努力してきてよかったと思いますし、支えてくださった方々への感謝の気持ちでいっっっぱいです。本当に応援ありがとうございました！ 少しでも皆さんにワクワクや感動、そしてスノーボードの面白さなどを届けられていたら嬉しいです！」と感謝と今後への意気込みを記した。

そして、最後の1行に添えたのは「あと、皆さんがネイルを褒めてくれるのも嬉しいです」という言葉。実は競技後、決勝のために指2本にゴールドのネイルを施し、必勝祈願したことを明かして話題に。そのセンスが各方面から称賛されていた。

金メダルにとどまらない反響に、ファンからも「ネイルも可愛くて、『金だらけだと、、』という謙虚さも素敵だなと思いました」「ネイルもとっても素敵です！」「ネイルもステキですね 髪型も」「ネイル可愛くてキラキラしてました」「ネイルも可愛かったです」などと共感の声が集まり、さらに戸塚の手元に注目が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）