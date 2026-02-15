SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃、トレーニング中の美ボディに反響「ナイスバディっす」「素晴らしいスタイル」
プロテニスプレイヤーの園田彩乃が、15日までにインスタグラムを更新。トレーニング中のオフショットを公開すると、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】園田彩乃、ドレッシーな休日コーデもかわいい
園田が投稿したのはトレーニング中のオフショット。写真には、ショート丈のノースリーブにタイトなレギンスを身に付けた彼女が、左手を腰に当てて水を飲み干す様子が収められている。
投稿の中で披露されている美ボディに、ファンからは「ナイスバディっす」「素晴らしいスタイル」「めちゃめちゃカッコいい!!」などの声が集まっている。
■園田 彩乃（そのだ あやの）
1995年10月6日生まれ、福岡県出身の28歳。大学在学中の2016年8月にプロ転向。2017年と2023年の全日本室内テニス選手権ではダブルスでベスト8。
引用：「園田彩乃」Instagram（ayano_1006）
【写真】園田彩乃、ドレッシーな休日コーデもかわいい
園田が投稿したのはトレーニング中のオフショット。写真には、ショート丈のノースリーブにタイトなレギンスを身に付けた彼女が、左手を腰に当てて水を飲み干す様子が収められている。
投稿の中で披露されている美ボディに、ファンからは「ナイスバディっす」「素晴らしいスタイル」「めちゃめちゃカッコいい!!」などの声が集まっている。
■園田 彩乃（そのだ あやの）
1995年10月6日生まれ、福岡県出身の28歳。大学在学中の2016年8月にプロ転向。2017年と2023年の全日本室内テニス選手権ではダブルスでベスト8。
引用：「園田彩乃」Instagram（ayano_1006）