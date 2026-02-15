日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」（日曜・後７時）の公式サイトが１５日、更新され、番組を降板する元ＴＯＫＩＯ・松岡昌宏と、出演を継続する元ＴＯＫＩＯ・城島茂への感謝のコメントを掲載した。

番組を巡っては昨年６月、コンプライアンス違反を理由に元ＴＯＫＩＯ・国分太一が降板。その後は城島、松岡は出演を継続していた。今月１３日に、松岡が自身の公式サイトで同番組に関し「ここで区切りをつける決断をしました」と降板を表明。一方、１５日に城島は自身の公式サイトで、番組出演の継続を発表した。

２人の決断を受け、同番組はこの日、公式サイトを更新。松岡へ「約３０年にわたり、ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！を支え、リードしていただき、本当にありがとうございました。松岡さんのまっすぐな情熱と男気あふれる姿は、番組の大切な宝物で、感謝の念に堪えません」と貢献への謝意をあらわにした。

さらに、番組レギュラーを続投する城島に向けては、「これからも番組のリーダーとして一緒に歩んでいただけることを、大変心強く感じています。新しい米を育て、新しい景色を作り上げていく、そんな新たな挑戦に向けて、共に、歩んで行ければと思います」と番組作りへの思いをつづった。

◆番組コメント全文

松岡昌宏さん、約３０年にわたり、ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！を支え、リードしていただき、本当にありがとうございました。松岡さんのまっすぐな情熱と男気溢れる姿は、番組の大切な宝物で、感謝の念に堪えません。松岡さんとともに学んだことを大切にしながら、私たちも前に進んでいきます。

そして、城島茂さん、これからも番組のリーダーとして一緒に歩んでいただけることを、大変心強く感じています。新しい米を育て、新しい景色を作り上げていく、そんな新たな挑戦に向けて、共に、歩んで行ければと思います。これからも、宜しくお願いします。

視聴者の皆さま、今後も、「鉄腕ＤＡＳＨ」を応援して頂けますと幸いです。