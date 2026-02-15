◆練習試合 巨人２ー広島４（１５日・那覇）

巨人は１５日、那覇で今季初の対外試合となる広島戦を行った。「２番・右翼」でフル出場したドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝は５打席で２打数無安打も３四球を選び、７回無死満塁の守備では、本塁へレーザービーム。二塁走者を刺すなどアピールした。スポーツ報知評論家の宮本和知氏がドラフト４位外野手の収穫と、今後へ期待も語った。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

思わず「おー！」と、声が出る送球だったね。皆川が守備でいいところを見せてくれた。守備がよくないとなかなかレギュラーにはなれないから。昨年、外野手は「守備固め」と言える選手もいなかった印象だっただけに、このワンプレーで首脳陣にはいいイメージを与えられたんじゃないかな。

打席では３四球。ルーキーだし「打ちたい、打ちたい」となるところだけど、沖縄に入ってからは、もうシーズンと同じ気持ちでいいと思う。出塁率というところで持ち味を発揮できた。投手からしてみたら四球はダメージが大きいし、価値がある。中大出身で阿部監督も「いいですよ」と言っていたけど、期待したいね。（宮本 和知）