◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第8節 BL東京33―34神戸（2026年2月15日 東京・秩父宮ラグビー場）

2連覇王者のBL東京は、神戸に33―34（前半7―20）で敗れて今季3敗目を喫した。昨季準決勝と同じカード。神戸はリーグ創設以降一度も勝てていなかった難敵を破り、今季7勝目を挙げた。

BL東京は前半から常に自陣に攻め込まれる苦しい展開に。前半6分、神戸はFB上ノ坊駿介（22＝天理大4年、アーリーエントリー）のゲインからNo・8ワイサケ・ララトゥブア（27）が先制トライを決め、同12分にはWTBイノケ・ブルア（26）がトライを決めた。さらに同23分、ゴール前ラインアウトからCTBタリ・イオアサ（21）が突っ込んでトライ。同32分にはSO李承信（24）がペナルティーゴール（PG）を決めて点差を20に広げた。BL東京は0―20で迎えた前半39分、FL佐々木剛（28）からパスを受けたFLリーチ・マイケル主将（37）がトライを決めてようやく初得点を挙げた。

後半6分、神戸のSO李が鮮やかなキックパスでWTB松永貫汰（26）につないでトライ。再び20点を追うBL東京は同8分、SH高橋昴平（26）がラックから抜け出してトライを決めた。同19分、LOマイケル・ストーバーグ（33）がターンオーバーから50メートル以上走りきって独走トライ。さらに同27分、スクラムの好機から展開してCTBロブ・トンプソン（34）がトライを決めた。SOリッチー・モウンガ（31）のコンバージョンが決まって逆転。しかし同30分、神戸のSOブリン・ガットランド（30）からキックパスを受けたWTB松永貫汰がトライを決めて再び逆転した。BL東京は同36分、SOモウンガのロングパスを受けたWTB石岡玲英（24）がトライを決めたが、SOモウンガのコンバージョンはわずかに外れた。33―34。BL東京は1点届かず、今季3敗目を喫した。