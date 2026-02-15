巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が15日、今年1月からパーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。巨人の“バレンタイン事情”を明かした。

番組は収録だが、バレンタインデー翌日の放送とあって、自然な流れでその話に。

「ホワイトチョコとかが好きです」とした長野氏だったが、「お酒が入っているチョコはちょっと…大人の味なので。お酒はそんなには好きではないです」といきなり軽くボケて笑いを誘った。

プロ野球選手にとってバレンタインデーといえば、ちょうど春季キャンプ中と時期が重なる。

「宮崎か沖縄にいるんですけど。本当にトラックで3台分ぐらい………もらう予定だったんですけど、全然少ししかいただけなかったです」とここでも現役時代について笑わせた長野氏。

老若男女問わず人気者だっただけにバレンタインチョコが少なかったとは思えないが、トラックではないものの「段ボールとかではいただいてましたけど」と本当のところを明かして「（少しと言って）すいませんでした」とさらに笑わせた。

さて、バレンタインデーで選手同士にライバル心はあるのか。

「僕、キャンプの部屋が必ず横、坂本だったんですけど。やっぱり多かったですね」と坂本勇人内野手（37）はもらうチョコの数が多かったとし、「全然気にしてないですけど、凄くやっぱり…いっぱい届いてんなって思いながら。コノヤローとは思わないですけど」と楽しそうな声で明かした。

坂本が多い選手の代表なら、逆にもらうチョコが少ない選手は？

これには「やっぱ大城とかですね」と大城卓三捕手（33）の名前を即答した長野氏。

言っているそばから自分で声を出して笑い出してしまい、「いやいや、嘘です。大城、結構ファンの方たくさんいるんで。僕はもうそれが凄くうれしいなと思って」と可愛い後輩をイジリつつラジオトークを楽しんでいた。