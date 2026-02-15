カブスの今永昇太投手と鈴木誠也選手が日本時間15日、キャンプのライブBPで対戦。自身を含む2選手から特大本塁打を放った鈴木選手を、今永投手が称賛しました。

この日のライブBPでは2打席対戦した両選手。1打席目は、鈴木選手が1ボールから82マイル(約132キロ)の甘く入ったスライダーを左中間へ運び、今永投手から特大本塁打を放ちます。2打席目は、カウント1ボール2ストライクから83マイル(約134キロ)のスプリットで空振り三振。今度は今永投手に軍配が上がりました。

鈴木選手は今永投手との対戦後、右腕のジェーコブ・ウェブ投手とも対決。ストレートを今度は右中間にはじき返し、この日2本目の特大本塁打を放ちました。鈴木選手は今永投手とウェブ投手との対戦で、3打数2安打2本塁打の内容。3月のWBCに向けて順調な仕上がりを見せました。

対戦後には、今永投手が鈴木選手の打撃について言及。「すごいっすよ。何がすごいかって、彼自身はいろんな変化をしていると思うんですけど、僕からしたら何も変わっていない。間の取り方とかスイングの軌道とか体の強さとか、独特のプル(引っ張り)の打球の角度とか。今日のホームランもそうですけど、日本と全く変わってないというのがすごさだと思うので、何も変わらずにアメリカで純粋に勝負しているところが僕はすごいと思います」と話し、鈴木選手を絶賛しました。

昨季は打率.245、キャリアハイの32本塁打、103打点とチームをけん引した鈴木選手。WBCでもその手腕を発揮してくれるか期待されます。