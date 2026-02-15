まるでデ・ブライネのよう？ ブラックバーンMF森下龍矢のエグすぎる“超絶アシスト”に称賛集まる 「サッカー史上最高のアシストの一つ」「信じられないほどすごい」
チャンピオンシップ第32節のQPR対ブラックバーンの一戦は3-1でブラックバーンが勝利した。
QPRに所属するFW斉藤光毅はスタメンフル出場し、さらに35分にはゴールも決めたが、この試合で多くの称賛が集まっているのはブラックバーンMF森下龍矢だ。
森下は21分、右サイドハーフウェーライン付近でボールを受けると、プレスにきた相手を股抜きで交わした。そしてそのまま少し持ち運び、FWマタイアス・ヨルゲンセンへ絶妙なスルーパスでお膳立て。距離はあったが、ここしかないというコースにまるでケビン・デ・ブライネのようなスルーパスを通した。
そんななか、多くの称賛が集まっているのが森下のアシストで、SNSでは「サッカー史上最高のアシストの一つ」、「信じられないほどすごい」、「この森下のパスはずっと見てられる」、「森下はマスタークラス」などの声で溢れた。
森下は今シーズンここまで公式戦35試合に出場し、3ゴール5アシストをマークしている。また斉藤は公式戦26試合で3ゴール2アシストを記録。そしてこの試合74分から出場したブラックバーンFW大橋祐紀は公式戦34試合で6ゴール1アシストという結果を残している。
A @mattiijoe double and a @agr_0110 header secured the points in the capital! #QPRvROV | #Rovers pic.twitter.com/ez9AK8hz1M— Blackburn Rovers (@Rovers) February 14, 2026