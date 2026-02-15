8位マリニンは「子供たちの教訓になる」　米紙が歴史的転落を特集「『惨事』で終わらすかどうかは当人次第だ」【冬季五輪】

SP首位から8位に転落したマリニン(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子シングルで、圧倒的本命と目されながら8位に終わったイリア・マリニンの歴史的失速が、現地時間2月14日までに米日刊紙『USA Today』で特集された。同紙は、この挫折を単なる敗戦ではなく、子供たちにとっての大きな学びだと位置付けている。

【写真】これぞスポーツマンシップ！金メダルのシャイドロフを祝福するマリニンを見る

21歳の王者は、フリーで4回転ジャンプを決め切れず2度転倒。会場は騒然とし、優勝候補のまさかの転落に衝撃が走った。だが、同紙は「マリニンの失敗は、子供たちやその親にとっての教訓になる」と強調。続けて「それを『惨事』で終わらせるかどうかは、当人次第だ」と伝えた。

マリニン本人も極度の重圧を認めている。演技後には「五輪のプレッシャーは本当に襲いかかってくる。信じられないほどだ」と吐露。「自分がプログラムのどこにいるのか分からなくなる感覚だった。すべてがあまりに速く過ぎていった。修正する時間もなかった」と振り返った。また「やってしまった。それが最初に浮かんだ言葉だった」とも明かし、自信を持って臨んだ舞台での大崩れに、失意がにじんだ。

記事では、若年層の脳は25歳頃まで完全には成熟しない点にも触れ、「どんな選手であっても、常に成功し続けることを期待できるのか」と問いかけている。さらに、米ノースカロライナ州の名門デューク大学で「Learning to Fail（失敗から学ぶ）」という講義を担当するアーロン・ディニン教授の見解も紹介。「失敗は良いものではない。ただ、悪いものでもない。自然なことだ」との言葉を引用した。