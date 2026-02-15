ロシアの元世界女王が“号泣”…「一緒に泣いてしまった」　21歳は「本当に感受性が豊かな人」【冬季五輪】

元世界女王のアンナ・シェルバコワが観客席で号泣する姿が注目を集めた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子は、日本の鍵山優真が銀メダル、佐藤駿が銅メダルに輝き、2人で表彰台に上がった。金メダルはカザフスタンのミハイル・シャイドロフが獲得している。

【動画】「今見せている感情はすべて…」観客席で号泣する元世界女王

また、絶対王者といわれた米国のイリア・マリニンがまさかの8位に終わる波乱も起きた。熱戦が繰り広げられ、客席も盛り上がりを見せたが、そこにいた元世界女王の号泣する姿が大きな注目を集めた。

ロシアメディア『sports.ru』のフィギュア版公式インスタグラムは、2022年北京五輪のフィギュアスケート女子金メダリストであるロシアのアンナ・シェルバコワの姿を投稿。観客席で号泣する姿に、ファンも反応した。

21歳となったシェルバコワに対し、ファンは「彼女が今見せている感情はすべて、あの金メダルを獲った時の経験から来ているに違いない」「彼女が泣いているのは、自分を彼らの立場に置き換えて、その痛みを感じ取ったからだ」「私も一緒に泣いてしまった」「アンナは本当に感受性が豊かな人」と、自分のことのように感極まる姿に共感の声が届けられた。

