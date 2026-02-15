史上初めてサウジＣ連覇を果たしたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）と藤田晋オーナーに対して、中山馬主協会の西川賢会長が、偉業をたたえて心から祝福した。西川会長は「日本の競馬ファンをここまで喜ばせた藤田晋さんは、これからも競馬とともに夢とロマンを追っていかれると思います。私が『名実ともに世界一おめでとうございます』とメッセージを送りましたら、『サウジに行けて良かったです！』と喜びのお返事をいただきました。本当に素晴らしいことです」と、喜びを分かち合ったことを明かした。

西川氏が会長を務める中山馬主協会は、これまで藤田氏が会長を務めるサイバーエージェントが手がける「ウマ娘」とコラボ企画を実施するなど縁が深い。西川会長は「藤田さんは『最初で最後で、こんなことはもうないと思います』と話していましたが、こんなにご自身のことを謙遜して冷静でいらっしゃる馬主の方はいませんよ。私も長年、馬主をやってきましたが、やっとこういう人が出てきたなと思いました」と、人柄についても賛辞を惜しまなかった。