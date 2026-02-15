ｙｔｖ新人漫才新人賞が１５日放送され、最終決戦に進出する７組が決まった。

この日放送された「ＲＯＵＮＤ３」では、ｃａｃａｏ、生姜猫、三遊間、愛凛冴、オーパスツー、天才ピアニスト、天ロクの丘、タイムキーパー、例えば炎、ハスキーポーズ、タチマチ、ボニーボニー（出場順）の１２組が激突。合計４００点満点で順位を争い、芸歴１０年目でラストイヤーとなる「天才ピアニスト」（３８１点）と、芸歴３年目で史上最年少での決定戦進出となる「生姜猫」（３７９点）の２組が決定戦進出を決めた。

また、ＲＯＵＮＤ３で３７６点を獲得したが、惜しくも３位となったラストイヤーのタチマチだったが、今回の得点がＲＯＵＮＤ１〜３の敗退者の中で最高点であったため、敗者復活での決定戦進出となった。

天才ピアニストのますみは「めっっっっっちゃうれしかったですね。ＲＯＵＮＤには数え切れないぐらい出させてもらってるんですけど、正直今まで、ウケてて、審査員さんからも高評価のコメントをいただいてて、自分たち的にも１位か２位に入ってるだろうと思ってるときに限って全然やったんで。今回は『いったな』という安心感がなかった状態で呼ばれたので、驚きと喜びで思わず前に出ちゃいましたね」とかみしめた。

ＲＯＵＮＤ１では６年目のぐろう（１位通過）と５年目のシカノシンプ（２位通過）が、ＲＯＵＮＤ２では９年目のぎょうぶ（１位通過）と６年目のマーメイド（２位通過）が既に決定戦進出を決めており、今回のＲＯＵＮＤ３の３組を合わせた計７組が３月１日（日）の生放送で１５代目王者の称号を争う。