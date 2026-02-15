一線級が集まった京都記念・Ｇ２（１５日、京都・芝２２００メートル）は人気馬の敗戦で波乱の決着となった。勝ったのは、６番人気のジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１５日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。

優勝したのは大外枠から２番手につけて上手に立ち回ったジューンテイク。安藤氏は「馬場と外枠がマッチして、今の京都勝つならって立ち回り。最高のタイミングで佑介良かったな」と２月末で騎手を引退する鞍上の藤岡佑介騎手をたたえた。

単勝オッズ１・８倍の１番人気に支持されたエリキングは後方から上がり最速３３秒１の末脚で猛追し、半馬身差の２着まで迫ったが、「馬体に余裕あったし、長距離仕様になっとるで折り合いもつきすぎた」と指摘した。

一方の共同通信杯は、朝日杯ＦＳで５着に敗れたリアライズシリウスが勝利。新潟２歳Ｓ以来となった左回りでのレースぶりに「左回りで自分の型だと走りが違う」と分析。さらに、「潜在能力はベレシートでロブチェンもセンス見せた」と２、３着馬についても評価した。