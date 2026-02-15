ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート男子シングルで銀メダルを獲得した鍵山優真選手が15日、自身のインスタグラムを更新し、感謝を伝えました。

鍵山選手はショートプログラム2位で迎えたフリーでは、3種類の4回転ジャンプ4本の構成で2大会連続のメダルとなる銀メダルを獲得しました。

投稿の冒頭、大会に関わったすべての人に感謝の思いを記し、銀メダルを手にした鍵山選手がコーチで父の正和さんと笑顔で寄り添う写真とともに投稿しました。

投稿の最後には「Special thanks to…My dad」と父への感謝で締めくくった鍵山選手。親子二人三脚でつかみ取った二年連続の銀メダルには多くの賞賛のコメントが寄せられています。

▽鍵山優真選手コメント全文

Thank you very much to everyone involved and for supporting me at the Olympics.個人戦でもたくさんの応援ありがとうございました！4年前とはまた違った、悔しさも残る銀メダルとなりましたが、この地で挑戦できたことに大きな意味があると感じました。オリンピックでしか味わえない経験ができて良かったです。次に向けてもっと強くなるためにまた頑張りたいと思います！Special thanks to…My dad