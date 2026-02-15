SixTONES田中樹、ジェシー＆MLB日本選手とのプライベート飲み会に感激 ジェシーに後日ツッコミ入れた理由
【モデルプレス＝2026/02/15】SixTONESのジェシーと田中樹が、2月14日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。プライベートでの飲み会を振り返った。
【写真】SixTONESメンバーと親交深い米大リーグ選手
田中は「1月半ばとかに夜22時くらいに急に電話かかってきて」とジェシーから急に連絡があり、急遽ジェシーの飲み会に参加することになったと告白。ジェシー、ジェシーの妹、ジェシーの従兄弟に加え、米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆選手も参加した会だったという。ジェシーは「ジムでたまたま宗ちゃん（村上選手）がいた」ことからその後「Instagramでダイレクトメッセージ送ったんですよ」と連絡を取り始め、「2人でご飯行って」と仲良くなったのがきっかけだったと説明した。一方、田中は村上が一緒だったことに「異次元の空間だった」としみじみ。さらに村上から「村上さんなんてやめてください。『宗』って呼んでください」と言われ距離も縮まったと振り返った。
田中は、自身が到着する前から一同が結構な量のシャンパンなどを飲んでいたとも回顧。「ジェシーが酔っ払ってるから『すいません、ドンペリ1』」と自信満々に注文を入れていたとも暴露し、帰宅時には「樹まじきてくれてありがとう」と呂律が回らないほど酔っ払ってしまっていたと振り返った。
さらに、帰宅時にはジェシーから「シャンパンのお金はいいから、俺が払うから」「あとは俺がやっとくから」とジェシーが注文し飲んでいたシャンパンを、まるでご馳走したように言われたとも告白。「当たり前だろって！お前がシャンパン勝手に3本飲んどいて、割り勘なわけないの！」「会計も出すんだよお前が！」とツッコミ。「次の時の仕事場で『あれ普通にお前が出すからな！』って」と次にジェシーに会った時にも直接ツッコミを入れたと語り、そんな出来事も含め「楽しい時間を過ごした」と振り返っていた。（modelpress編集部）
