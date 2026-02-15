「メンコイ」「超 ...可愛いすぎる」王林、“バレンタインに着たかった”ピンクのルームウエア姿を披露！
青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんは2月15日、自身のInstagramを更新。友人と過ごしたバレンタインでのルームウエア姿を披露しました。
【写真】王林、ピンクのルームウエア姿！
コメントでは「スタイル抜群」「ぶち 可愛い」「お綺麗です」「超 ...可愛いすぎる」「メンコイ」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「超 ...可愛いすぎる」王林さんは「VALENTINE 今年は友達と集まってスイーツ作りしたのよん VALENTINEに着たかったroom wear メンコイ」とつづり、3枚の写真を投稿。ピンク地にハート柄のキャミソールにお団子ヘアの王林さんが、ワインを片手にウインクする姿を披露しています。2枚目の写真では、バレンタインらしく飾りつけされた食卓に友人と手作りしたというスイーツや料理が並んでいます。
「王林ちゃんだから似合うボディコンスタイル」自身のInstagramでは今年初の1月9日の投稿では、馬の耳のカチューシャをつけ、タイトなミニ丈ワンピース姿を披露している王林さん。抜群のスタイルの良さが際立っています。ファンからは「すごく綺麗 大人可愛いーーー」「王林ちゃんだから似合うボディコンスタイル」「何故そんなにキレイなの？」「なんか変わった？」「派手な馬だな〜」「かわいいポーズをありがとう」「リアルウマ娘」などの声が寄せられました。
