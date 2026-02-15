「相葉ちゃんいる！」ヒロミ誕生日会の“豪華メンバー”が話題「一瞬目を疑いました」「にぎやかで楽しそう」「相葉くんかっこよすぎない？」 木梨憲武が公開
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武が13日、自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーが集結したタレント・ヒロミの61歳の誕生日会の様子を公開した。
【写真】「相葉くんかっこよすぎない？」“豪華メンバー”が集結！ヒロミ誕生日会の集合ショット
木梨は写真とともに近況を報告。まず「熊本初個展、明日バレンタインデーオープン！成美さん・所さん・若槻千夏作品あり！スタンバイOK！火の国マラソン馬刺し辛子レンコンフェアー！くまもんのりもん、九州・熊本集合!!」と14日から熊本で開催している個展の様子を伝えた。
続けて「還暦会、誕生会ばかりの2月！幹事・栗原、逃げるの巻!! 嵐、チケット取れず!!DA PUMP KIMI、本メンバー ラップ練習中!!光石研、ドラマ連続出演ギネス挑戦中！ヒロミ、61歳おめでとう!!」とつづり、嵐の相葉雅紀、DA PUMPのKIMI、俳優の光石研と共にヒロミを囲んだ集合ショットを公開。ヒロミの前には大きなバースデーケーキが置かれており、みんなで誕生日を祝福したようだ。
木梨は「どうやらお寿司屋さん開くらしい！コハダ一貫、ヒラメ一貫、そのあと鉄火巻いて！火の国、熊本の夜は続く…」と投稿を締めた。
これには、「相葉ちゃんいる！」「一瞬目を疑いました」「のりさんの隣に相葉くん 超楽しそうですね!!!」「ちょっと待って相葉くんかっこよすぎない？」「とってもにぎやかで楽しそう」「豪華メンバーですね」「楽しそうな雰囲気が伝わります」などと反響が寄せられている。
