大河『豊臣兄弟！』仲野太賀、大阪城豊國神社で長〜く祈念…「念が乗りすぎた」 秀長公へ「見守って」
NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（総合、毎週日曜 後8：00ほか）に主演する俳優・仲野太賀が15日、大阪・豊國神社で豊臣秀長公慰霊祭に出席した。
【写真】『豊臣兄弟！』豊臣秀長公慰霊祭に出席…神妙な表情を見せる仲野太賀
豊國神社は、豊臣のお膝元・大阪城公園の本丸南側に鎮座する。同日は、仲野が演じる豊臣秀長の命日で、慰霊祭が執り行われた。
仲野は、玉串奉奠（たまぐしほうてん）を行い、じっくりと祈念。「秀長公の功績、存在の大きさをあらためて感じることができた。身が引き締まる一日になった」としみじみ語った。
役柄への想いのあまり「長くなっちゃって」「念が乗りすぎた」と苦笑いしつつ、「失礼のないよう、一生懸命頑張ります、見守ってくださったら幸いです」とまっすぐに心境。「あらためてこのタイミングで大阪城に来られてよかった」と語っていた。
『豊臣兄弟！』は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く、夢と希望の下剋上サクセスストーリー。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長を仲野、兄の秀吉を池松壮亮が演じる。15日には、第6話「兄弟の絆」が放送される。
■第6話
大沢（松尾諭）に信長（小栗旬）の暗殺を企てたという疑いがかかった。小一郎（仲野太賀）の機転で、その場での手打ちは免れるが、このままでは鵜沼城に残った藤吉郎（池松壮亮）の命が危ない。翌日までに大沢の無実を証明することになった小一郎は、調査に奔走しつつ、市（宮崎あおい ※崎＝たつさき）に信長への口添えを頼む。だが市はそれを断り、信長のある過去を語って聞かせる。翌日、手詰まりの小一郎は信長の前で驚きの行動に出る。
