お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が14日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に出演。声帯の不調により3週間の休養を取ることを発表。喉の状況を説明した。

若林は喉の不調が長引き同番組を2週にわたり欠席。ニッポン放送のスタジオには約1カ月ぶりに来たという。

オープニングトークで若林は「理由が分かってよかったけど、声帯がボロボロらしい。『大谷さんの手術前の肘だ』って言ってた、先生は。ベース、炎症が起きてるんだって、ずっと。それはダメージの蓄積だって」と明かした。

続けて「変だなって思ってたの。沖縄のライブの時とかも…喉だけ調子悪くて。それは風邪ひいてるって思ってたんだけど。ベース、炎症起きているところに、収録の後に漫才の稽古とかするじゃん。炎症が元々起きてるから、ちょっとの乾燥とかちょっとの鼻炎とかで声が出なくなる状態なの」と説明した。

そして「来週の水曜日発表なんだけど、俺3週間休養するのよ。ハングアウトするのよ。3週休むの、またラジオを」と発表。「全く声を出したらいけないんだって、3週間、一言も。治療した後ね」と打ち明けた。

すると相方の春日俊彰（47）は「それ以外、手はないんだ？」と質問。若林が「手はあるけど、一番将来長持ちするのがそれだろうって話」と答えると、春日は「とにかく炎症をなくさないとどうにもならないのね」と納得をした。