◆報知新聞社主催 第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市 日本陸連公認コース）

スペシャルゲストの２００４年アテネ五輪女子マラソン金メダリスト・野口みずきさんは、１０キロの部にランナーとして参加。約８キロ地点まで他の参加者とともに走り、背中でランナーを鼓舞した。「『お帰り！』って声が多くて、走っている人たちも喜んでいただいた。沿道の応援の人たちとも触れ合えて、とっても良かった」と充実感に浸った。

直後に行われた３０キロの部では、ゴール前２００メートル付近でランナーと笑顔でハイタッチ。「みんなしんどそうな顔をしながら走るんですけど、『コマネチ』とかやるとクスッと笑ってくれて、元気をもらいました」。終始、笑顔を絶やさず、明るくエールを送り、ラストスパートを後押しした。

野口さんは、０４年のアテネ五輪直前に「仮想アテネ」と題し、同大会に初参加。０９年にはゲストランナーとして出場し、今回は１７年ぶりに青梅の地に戻ってきた。「私にとって（青梅は）本当に思い出深いところ。引退してからは、『ありがとう』をお返しするために活動させていただいている。今後は、ＤＪもしているので音楽で（大会を）盛り上げたい」と新たな角度からのサポートに意欲を見せた。