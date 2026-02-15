ソフトバンクは１５日、宮崎キャンプで紅白戦を行い、Ｂ組から抜てきされた藤田悠太郎捕手が２打数２安打と猛アピールした。特別ルールで「１０番・ＤＨ」に入ると、２回無死一塁の１打席目に大野から左前安打。４回表からマスクをかぶると、その裏無死一塁の打席で、大竹から再び左前安打を放った。

福岡大大濠高から２３年ドラフト７位で入団。「自分の強みは正確なスローイングとフットワークの軽さです。Ａ組のキャッチャーにはないところも自分にはあると思っているので、しっかり発揮できるように。実力で１軍に上がれるようにしたい」と、守備に自信を持つが、自主トレから振り込んできた打撃でも結果を出した。身長１７０センチとプロ野球選手としては小柄ながら、高校通算４３本塁打とパンチ力も秘めている。

小久保監督も「初めて見たけど、コンパクトないいバッティングをしていますね。初球とカウント球でしたけど、ファウルすることなく普通に引っ張ってヒットですから」と高く評価した。２年目の昨季はシーズン終盤に体験的な意味合いで１軍に昇格し、途中出場で１試合マスクもかぶった。「今年は実力で１軍に上がりたい。いいキャッチャーがＡ組にいるので、追いついて、しっかり追い越せるように頑張っていきたい」と背番号６５。正捕手争いは、守備に安定感がある海野を打力のある谷川原が追う構図だが、２０歳の若いダークホースが登場した。