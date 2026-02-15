◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第２節 柏１―２東京Ｖ（１５日・三協Ｆ柏）

東京Ｖが敵地で柏に２―１で逆転勝利を飾り、東組唯一の開幕２連勝で首位に浮上した。

前半は何度もピンチを招き、前半３３分に柏ＭＦ小泉に先制点を献上したが、後半１４分にＦＷ山見、ＭＦ福田、ＤＦ吉田の３枚を投入して反撃に転じる。

すると同１８分、山見の左ＦＫをＦＷ染野が頭で合わせて同点に追いつく。さらに後半アディショナルタイム２分に中盤でのボールカットから福田が豪快なミドルシュートをたたき込み、勝ち越しに成功。このままリードを守り抜き、逆転勝利を飾った。

昨季１７位の東京Ｖは、東組で唯一の開幕２連勝。となり、特別リーグはＪ１の記録としてはカウントされないが、Ｊ１クラブ同士の公式戦では２００４年第２ステージ開幕戦以来、２２年ぶりの単独首位。さらに２００２年第２ステージ以来、２４年ぶりの開幕２連勝と“歴史的な１勝”となった。

昨季の公式戦では１分け３敗と苦戦した相手に逆転勝利を飾り、城福浩監督は「去年、ルヴァン杯を含めて４試合、我々も、サポーターも本当に悔しい思いをしていたので、まずはここに来てくれたサポーターと一緒に喜び合えたことがよかった。ゲームについては、前半正直もっと失点してもおかしくなかったと思います。守り方のところの、特に我々の左サイドの方にエラーが頻発して、１失点で終わったことが、失点そのものは不運でしたけど、決定機を作られていましたので、そこは謙虚に反省しないといけないのと、インテンシティの高い状態の中で我々の時間をどう作るかという課題が出た。ただ後半は必ず我々の方が走力で上回る自信が今あるので、ペースを落とさずに、自分たちの時間を作りながら持ち込むことが出来るか。返す返す、前半１失点で終わったというところが、今日の勝利につながった」と振り返った。