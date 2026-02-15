ホームの仙台が最終クォーターで意地を見せる…カルバーが26得点、名古屋Dに第1戦のリベンジ

2月15日、ゼビオアリーナ仙台で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第23節GAME2が開催。東地区6位の仙台89ERSが、ホームで西地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズとの第2戦に臨んだ。

仙台は開幕からジャレッド・カルバーが次々と得点を沈め、28－24の4点リードで最初の10分間を終える。続く第2クォーターではブーバカー・トゥーレらが要所でゴールを奪うも、徐々に名古屋Dに点差を縮められ、終盤には同点に。終わり際に3ポイントシュートも沈められ、41－44の3点ビハインドで前半を締めくくった。

第3クォーターでは名古屋Dを追いかける時間が続くなか、杉浦佑成が3ポイントシュートやジャンパーでスコアをつなぎ、62－63の1点差で最後のクォーターへ。試合終盤は仙台が3ポイントやフリースローで徐々に点差を広げ、残り2分を切ってカルバーが速攻ダンクをお見舞い。決定打を浴びせた仙台が最終スコア83－74で名古屋Dを下した。

第1戦のリベンジを果たした仙台は、カルバーが26得点7リバウンド6アシスト、ブーバカー・トゥーレが14得点11リバウンドで勝利に貢献。一方、4連勝目を逃した名古屋Dは、アーロン・ヘンリーが20得点5リバウンド3アシスト、齋藤拓実が14得点6アシストと躍動した。

■試合結果



仙台89ERS 83－74 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（@ゼビオアリーナ仙台）



仙 台｜28｜13｜21｜21｜＝83



名古屋D｜24｜20｜19｜11｜＝74

【動画】カルバーが豪快ブロックでシャットアウト！