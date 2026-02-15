G大阪vs名古屋 スタメン発表
[2.15 J1百年構想リーグ WEST第2節](パナスタ)
※16:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 4 中谷進之介
DF 21 初瀬亮
DF 67 佐々木翔悟
MF 10 倉田秋
MF 11 イッサム・ジェバリ
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
FW 42 南野遥海
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 2 福岡将太
DF 5 三浦弦太
MF 16 鈴木徳真
MF 38 名和田我空
MF 44 奥抜侃志
FW 8 食野亮太郎
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 40 唐山翔自
監督
イェンス・ヴィッシング
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 2 野上結貴
DF 13 藤井陽也
DF 70 原輝綺
MF 15 稲垣祥
MF 22 木村勇大
MF 25 マルクス・ヴィニシウス
MF 27 中山克広
MF 31 高嶺朋樹
MF 55 徳元悠平
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 20 三國ケネディエブス
DF 44 森壮一朗
MF 8 椎橋慧也
MF 9 浅野雄也
MF 19 甲田英將
MF 41 小野雅史
MF 66 山中亮輔
FW 18 永井謙佑
監督
ペトロヴィッチ
