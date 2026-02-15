福田湧矢の後半AT弾が決勝点、逆転の東京Vが開幕2連勝! 昨季2位の柏はまさかの連敗スタート…
[2.15 J1百年構想リーグ EAST第2節 柏 1-2 東京V 三協F柏]
15日、三協フロンテア柏スタジアムで開催されたJ1百年構想リーグ EAST第2節、試合はMF小泉佳穂のゴールで柏レイソルが先手をとるも、FW染野唯月のゴールで東京ヴェルディが追いつくと、後半ATにMF福田湧矢が逆転ゴール。東京Vが開幕2連勝を飾った。
川崎Fとの開幕節を3-5で落とした柏は、その一戦から先発4選手を変更。GKに永井堅梧、右CBにDF原田亘、右WBに山之内佑成、ボランチにMF戸嶋祥郎を起用した3-4-2-1でスタートし、慶應義塾大卒のルーキーMF角田惠風、昨年プロ契約を結んだ16歳のMF長南開史がベンチに入った。
開幕節で水戸から3-1の快勝を飾った東京V。水戸戦のスタメンからは1選手を入れ替えて、MF新井悠太を左WBで起用。開幕節でゴールを奪ったFW松橋優安とFW齋藤功佑はともにシャドーに入り、柏と同じ3-4-2-1を敷いた。[スタメン&布陣]
互いに様子をうかがう立ち上がりとなったなか、最初の決定機は柏に生まれる。前半12分、左サイドのMF小見洋太が密集を突破しFW瀬川祐輔につなげると、瀬川は右サイドの山之内へ大きく展開。そのまま持ち上がった山之内がPAで切り返して左足でシュートを狙うも、ゴール右にそれてしまう。さらに16分、原田のスルーパスから再び山之内が決定的なシュートを放ったが、ボールはわずかに湧くと外れてしまう。
右サイドからの攻撃でチャンスをつくったいた柏は、21分、左WBの小見が縦に仕掛けて中央のFW細谷真大の足元に合わせたが、東京V守備陣のブロックにあってしまう。
柏がボール支配する時間が続いた前半33分、DF深澤大輝が自陣でボールコントロールをミスしたところをPAすぐ外で小泉が奪い切る。PA内でGKマテウスもかわした小泉が、左足で豪快に蹴り込み、柏が先制点を奪った。
前半アディショナルタイムには、敵陣でのFKでMF森田晃樹のクロスから東京Vがチャンスをつくったが、染野は合わせ切ることができず、東京Vは1点ビハインドで前半を終える。
ハーフタイム、柏は前半にイエローカードをもらっていたボランチの戸嶋を下げて、CBが本職の野田裕喜をピッチへ。そのままボランチで起用した。
後半も柏ペースで推移していく展開下で、東京Vは3枚替えを断行。後半14分、齋藤、松橋、新井を下げて、福田、FW山見大登、DF吉田泰授を投入すると、この交代策が奏功する。18分、福田が左サイドの深い位置でファウルを獲得すると、山見のFKを染野が頭で合わせて、東京Vが同点とした。
追いつかれた柏の反撃は21分、小泉と代わって入ったMF山内日向汰がPAでタメをつくると、パスを受けた山之内が左足を一閃。シュートはクロスバーに弾かれてしまったが、その流れから最後は小見がミドルシュートを打つも、ゴールポストをかすめてゴールとはならなかった。
終盤、東京VはMF山本丈偉、柏はDF杉岡大暉と交代のカードを切っていくものの、互いに守備陣の踏ん張りもあってチャンスをつくることができない。
それでも後半AT2分、敵陣でボールを奪った東京Vは、福田がミドルレンジから右足を振り抜くと、これがゴールネットを揺らして逆転に成功する。
逆転を許した柏は後半AT3分に原田が一発退場に。開幕節に続く連敗を喫した。
(取材・文 奥山典幸)
