秋田が栃木Cを退けて開幕2連勝! FW梅田魁人が2試合連続ゴール
[2.15 J2・J3百年構想リーグEAST-A第2節 栃木C 0-1 秋田 CFS]
J2・J3百年構想リーグEAST-A第2節が15日に行われ、ブラウブリッツ秋田は敵地で栃木シティに1-0で勝利した。これで開幕2連勝。逆に栃木Cは開幕2連敗となった。
開幕戦で湘南ベルマーレを2-1で破った秋田は、後半2分に先制。左サイドの深い位置でMF佐藤大樹が粘った流れからFW鈴木翔大のパスをFW梅田魁人が左足で押し込んだ。
梅田は開幕2試合連続ゴールを記録。この1点を守り切った秋田が連勝スタートに成功した。
秋田の次節は21日に開催され、アウェーでSC相模原と対戦。栃木Cは22日に横浜FCのホームに乗り込む。
