開幕節延期の新規参入・滋賀、待望のJリーグ初戦は山口に敗戦…クラブの第1号ゴールはDF西山大雅
[2.15 J2・J3百年構想リーグ第2節 山口 2-1 滋賀 みらスタ]
J2・J3百年構想リーグWEST-Bは15日に第2節を開催した。Jリーグ参入組のレイラック滋賀FCは初戦でレノファ山口FCと対戦し、1-2で敗れた。
昨季のJ3・JFL入れ替え戦を制して県内初のJクラブとなった滋賀。今月8日に予定していた開幕節の大分トリニータ戦は積雪の影響で延期となり、今節がJリーグ初陣となった。もっともJリーグ経験者も多く先発メンバーのうちJリーグデビュー戦となったのはGK伊東倖希、MF秋山駿、MF海口彦太、FW田部井悠の4人のみ。伊東はテゲバジャーロ宮崎に、田部井はザスパ群馬に所属した経験を持つ。
滋賀は前半16分、MF人見拓哉がロングボールを収めると2人の間を突破してゴール前にパス。ゴールエリア手前でフリーのFW日野友貴に繋がりかけたが、日野のトラップが流れてしまいシュートには至らなかった。一方の山口は同19分、MF山本駿亮が敵陣でボール奪取して前線にスルーパスを通すとFW古川大悟がシュートを放ったがGK伊東に阻まれた。
試合が動いたのは前半21分。山口のMF奥山洋平が右サイドからクロスを上げると、古川が体を捻りながらダイビングヘッドでゴール右に流し込んで先制点を奪った。さらに同41分、中盤の球際を山口が制した流れからMF成岡輝瑠のクロスをMF小林成豪が頭で合わせて2-0。小林は2試合連続ゴールになった。
追いかける滋賀は後半15分、ともにJリーグデビューのFW北條真汰とDF角田駿が交代出場した。角田は桐生一高から北陸大に進学後は滋賀一筋で、30歳になる今年Jリーグの舞台へたどり着いた。同29分にはともに法政大出身でJリーグ出場歴のあるの32歳MF白石智之と24歳MF渡邉綾平が出場。同38分にもJリーグ出場歴のあるMF久保田和音が出場した。
山口が主導権を握るなか、滋賀は後半41分に白石のクロスを久保田が頭で合わせるもGKチェ・ヒョンチャンの正面に飛んだ。それでも滋賀は同45+1分、左CKをDF宮城雅史がバックヘッドでそらすとDF西山大雅がファーサイドで押し込んでクラブのJリーグ初ゴールをゲット。ただ反撃はここまでとなり、山口が今季初勝利を収めた。
