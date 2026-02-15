ミラノ・コルティナ五輪、スノーボードの木俣椋真選手が現地14日の公式練習後、同15日に行われる男子スロープスタイル予選へ向けて意気込みを語りました。

同7日に行われた男子ビッグエアで銀メダルを獲得した木俣選手。「それなりに連絡は来て、みんな喜んでくれた」と反響を語るも、自らは「そんなに変わらずいつも通り。ちょっとスロープにフォーカスして過ごしていた」と、この1週間は普段通りだったと振り返ります。

獲得したメダルについて聞かれると「とりあえず使わないのでスーツケースにしまった。もう見ていない」と笑顔で答え、報道陣の笑いを誘います。

今大会2つ目のメダルをかけて挑むスロープスタイル。木俣選手は勝負のカギに“2個目のレール選択”を挙げ、「そもそも入っている人が少なく、今日(の練習)も2〜3人しか見ていない。難しいし、乗った後の次のレールが乗りづらい」と説明。高評価を求め「あえてそっちに行っています」と、高難度のルートを選んでいると明かしました。

「練習はもう完璧です」と自信をうかがわせた木俣選手。「まずは予選をしっかり通って、ビッグエアではとれなかった金メダルを目標に頑張っていきたい」と力強く宣言しました。