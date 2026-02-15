気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムを更新。旬の素材を活かした季節感あふれるフレンチを堪能した事を報告しました。

【写真を見る】【 穂川果音 】 銀座のフレンチレストランへ 「素材を活かした季節感ある優しいフレンチでした」





穂川さんは銀座のフレンチレストランを訪れたことを報告。



続けて「メニューの名前に七十二候や二十四節気が取り入れられていて、素材を活かした季節感ある優しいフレンチでした」とメニュー票と共に食事の画像を掲載しました。









そして「春が待ち遠しい！と思っていたら、あっという間に気温が上がり、この週末は、東風解凍よりも春本番の暖かさになりそう〜」と、今後の天気予報を伝えながら、デコルテも露わなスリップドレスでフレンチを堪能する様子を報告しました。









最後に「東風解凍:暖かな春風（東風＝こち）が厚い氷を解かし、寒さが緩み始める早春の訪れを告げ、冬の終わりと生命の息吹きを感じる時期」と季節の解説もしていました。



この投稿にファンからは「季節を感じさせるフレンチはさぞかし美味しかったと思います」「寧ろ春というよりは夏 本番といった感じですね」「ほかのんのノースリーブはただただ「美しい」が勝って「寒そう」が吹き飛ぶね」などのコメントが寄せられていました。



【担当：芸能情報ステーション】