¡¡£±£µÆüÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Å£Í£Á¡Ö£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢°µ¾¡à¹â»Ô¿Íµ¤´Ý¾è¤êÀïÎ¬á½°±¡Áª¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ò¥Ö¡¼¥¹¥È¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ÊóÀïÎ¬¡×¤ÈÎëÌÚµ®»Ò¹ÊóËÜÉôÄ¹¤Î¸ùÀÓ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤â¡Öµ®»Ò¤µ¤ó¤ÏÇ½ÎÏ¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Æ°¤¤ò¤¹¤ë¡×¤È»¿Æ±¤·¤¿¡£µÜºê»á¤¬ÃÎ¿Í¤ÎÄÄ¾ð¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¡ÊÎëÌÚ»á¤¬¡Ë¡ØÄó°Æ½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ£Ì£É£Î£Å¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¤Ã¤Æ¡¢²»À¼ÆþÎÏ¤Ç¡Ø¤³¤Î¿Í¤¬º£ÅÙ¹Ô¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¡£¥Ï¥¤¡¢½ª¤ï¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¤¹çÍýÅª¤À¤·¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¤¡£»Å»ö¤Ç¤¤ë¼ã¼ê¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌÌÇò¤¤¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤«¤é¤³¤½º£²ó¤Î¹ÊóÀïÎ¬¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î£Ó£Î£ÓÀïÎ¬¤Ã¤Æ¼å¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¥¬¥é¤Ã¤ÈÊÑ¤Ã¤¿¤È¤¤¤Î¤ÏÎëÌÚ¹ÊóËÜÉôÄ¹¤ÎÎÏ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î½ÅÄÃ¤È¤âÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ë¿Íºà¤Ç¡¢ÀÄ»³»á¤Ï¡ÖÌÐÌÚ°ìÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÌÐÌÚ¡ÊÉÒ¸÷¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¥â¥Î¤¬¸À¤¨¤ë¤Î¤Ïµ®»Ò¤µ¤ó¤À¤±¡×¤È¾Î»¿¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£