¡È´ÌµÍ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡ÉÀ®¸ù¤Î¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¡¢¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¶á±Æ¤Ë¡Ö¤â¤¦¡ªÉÍºê¤¢¤æ¤ßÍÍ¡×¡ÖÁé¤»¤¿¤·¤¹¤´¤¯¥«¥ï¥¤¥¤¡×
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¡¢¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç10Æü´Ö¤Î¡Ö´ÌµÍ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ËÄ©Àï¤·¡¢6.5¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤¬¡Öº£Æü¤Ï¼èºà¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¥Ï¥Ã¥È¡¢ÌÂºÌÊÁ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Î¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Î¶á±Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¡ªÉÍºê¤¢¤æ¤ßÍÍ¡×¡ÖÁé¤»¤¿¤·¤¹¤´¤¯¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖÆ±¤¸¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó
1988Ç¯6·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¡£¥¤¥Þ¡¼¥´¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£ÉðÅÄÅ´Ìð¡¢°æ¾åÍÛ¿å¡¢ÂçÍ§¹¯Ê¿¤Ê¤É¤Î¤ò¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ë»ý¤Ä¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡¢2020Ç¯9·î17Æü¤Ë¤Ï¡Ö½½ÏÂÅÄ¡¦±üÆþÀ¥´Ñ¸÷Âç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¡×Instagram¡Ê@ringochan_0626¡Ë
