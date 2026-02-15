西塚洸二騎手（２１）＝栗東・フリー＝は、２月１５日の小倉９Ｒ・太宰府特別（４歳上２勝クラス、芝２０００メートル＝７頭立て）でマトラコーニッシュ（牝４歳、栗東・池添学厩舎、父サートゥルナーリア）に騎乗して１着となり、１５７３戦目でＪＲＡ通算１００勝を達成した。

ニュージーランド出身の西塚騎手は２０２２年３月にデビュー。昨年の紫苑Ｓで重賞初制覇。７番人気のケリフレッドアスクで制し、同馬とともに秋華賞でＧ１初騎乗も達成した。

西塚洸二騎手「よかったとは思いますけど、もうちょっと早く達成したかったです。そこまで意識はしてなかったですけど、達成できて良かったです。いろいろいいことも悪いこともありながら、無事達成できてなによりです。重賞を勝てたのもすごく良かったですけど、頑張ってくれた馬たちに本当に感謝です。次の目標は次の勝利ですし、本当に馬と乗せてくださっているオーナーの皆様や厩舎関係者に感謝しながら、頑張っていきたいと思います。今日はお集まりいただきありがとうございます。頑張りますので、また応援よろしくお願いいたします」