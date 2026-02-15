◆報知新聞社主催 第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市 日本陸連公認コース）

男子３０キロは、荒生実慧（あらお・まさと、２５）＝ＮＤソフト＝が１時間３０分５４秒で連覇。１９８５、８６年大会を制した伊藤国光（鐘紡）以来、大会史上２人目の連覇を達成した。

今大会が引退レースとなった口町亮（３１）＝ＳＵＢＡＲＵ＝は１時間３６分１２秒で８位。ゴール後、口町をねぎらう大声援が上がり、奥谷亘監督（５０）から花束が贈られた。「幸せな競技人生でした」と感慨深い表情で話した。

豪快なラストスパートを得意として「口町ロケット」の愛称を持つ男が、７回目の青梅路を力の限り駆け抜けた。「１５キロ過ぎに先頭集団から引き離されてしまいましたが、沿道の方々や、すれ違う市民ランナーの皆さんから多くの声をかけてもらい、楽しく走ることができました。競技人生を思い出しながら走りました」とラストランを振り返った。

埼玉・川口市出身で２０１３年に市立川口高（現川口市立高）から東洋大に入学。３年時に出雲駅伝４区で学生３大駅伝デビューを果たし、いきなり区間賞を獲得した。３年時の全日本大学駅伝３区では区間賞に輝き、東洋大は青学大に競り勝ち伊勢路を制覇。口町はＭＶＰを獲得した。箱根駅伝は３年時に６区４位、４年時に３区３位と好走した。１７９センチの長身を生かしたダイナミックなフォームと爆発力のある走りが持ち味。青学大の原晋監督（５８）は「口町の勢いはすごい。口町ロケットだ」と、人気ドラマ「下町ロケット」にちなんだ愛称をつけた。前日（１４日）の開会式では、くしくも「名付け親」の原監督と再会。「とてもいい愛称をつけてもらいました。ありがとうございました」と原監督に感謝した。

１７年に東洋大を卒業し、ＳＵＢＡＲＵへ入社。ニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）でも活躍し、２２年大会では最終７区３位でチーム史上最高の２位に貢献した。

「長い競技生活の中で、思い出に残るレースは、やはり、東洋大３年時の全日本大学駅伝３区とＳＵＢＡＲＵでニューイヤー駅伝２位になった時ですね。自分の持てる力を出し切れたのは駅伝が多かったです」。

現役ラストランでも多くの人を魅了した。同じレースで優勝した荒生は東洋大の６年後輩。「口町さんのラストレースを一緒に走れてよかったです。２０１５年の全日本大学駅伝３区で口町さんの激走はよく覚えています。当時、僕は中学３年生でした。東洋大と口町さんが強く印象に残りました。東洋大の一時代を築いた口町先輩に続けられるように僕も頑張ります」と敬意を込めて話した。

ゴール後「東洋大の時からずっと応援していたよ！」「口町選手、今までありがとう！」と多くの声援が飛んだ。高校時代の恩師の樫木宏教諭も青梅まで駆けつけねぎらった。「多くの人に応援してもらい、幸せな競技人生でした」と実感を込めて話した。

４月以降はＳＵＢＡＲＵで社業に専念する。「今後、苦しんで、速く走ることはありません。まずは仕事を頑張って、楽しく走ります」と爽やかに話した。

記録よりも記憶に残る「口町ロケット」。青梅で最後の発射をして、次のステージに向かった。（竹内 達朗）

◆口町 亮（くちまち・りょう）１９９４年７月１１日、埼玉・川口市生まれ。３１歳。川口西中１年から陸上を始める。市立川口高（現川口市立高）３年時に全国高校総体５０００メートル、３０００メートル障害に出場（いずれも予選敗退）。２０１３年に東洋大入学。学生３大駅伝は４回出場。３年時に出雲駅伝４区区間賞、全日本大学駅伝３区区間賞（優勝に貢献し、ＭＶＰ獲得）、箱根駅伝６区４位。４年時に箱根駅伝３区３位。１７年に卒業し、スバル入社。２２年ニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）では最終７区３位でチーム史上最高の２位に貢献。自己ベスト記録は５０００メートル１３分５３秒５１、１万メートル２８分２２秒８９、ハーフマラソン１時間１分４６秒、マラソン２時間１２分５４秒。１７９センチ、６２キロ。