◆練習試合 巨人２―４広島（１５日・那覇）

巨人は広島に２ー４。今年の対外試合で黒星スタートとなった。

先発のドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）は初回に１死一、二塁のピンチを招いたが、秋山を三ゴロ併殺。２回は３者凡退に封じ、２回２安打無失点でプロ初の対外試合を終えた。

試合が動いたのは４回。２番手・西舘が先頭・佐々木に二塁打を許すと、その後無死三塁で秋山に中前適時打を献上した。１―１の７回は無死一、二塁から３番手・石川が久保に頭部死球で危険球退場。結果的にこの回３点を失った。

打線は０―１の４回に先頭・リチャードが右中間へ三塁打をマーク。直後の佐々木の遊ゴロの間にリチャードが生還した。７回は２死満塁から途中出場していた浦田が右前適時打をマーク。敗戦こそ喫したが、泉口が２安打、ドラフト４位の皆川（中大）が３出塁に好守も見せるなど、収穫もあった一戦だった。

広島戦では「内容と結果」を重視すると明言していた阿部慎之助監督は試合後のインタビューで「勝敗じゃないと思う」と前置きした上で「全て収穫にして欲しい」と、ナインのさらなる成長を願っていた。