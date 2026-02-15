◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）

今年のクラシックを占う３歳重賞に９頭が出走し、北村友一騎手騎乗で４番人気のベレシート（牡、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は後方追走から上がりメンバー最速の３３秒０の脚でゴール前強襲も頭差及ばず２着。重賞初制覇はならなかった。

同馬は春秋グランプリ３連覇などＧ１・４勝をマークしたクロノジェネシスの初子として注目を集める。発熱明けだったエリカ賞に続き２着だったが、春のクラシックに向け賞金加算には成功した。

勝ったのは２番人気で津村明秀騎手騎乗のリアライズシリウス（牡、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）。勝ち時計は１分４５秒５で、手塚久調教師は昨年のマスカレードボールに続く連覇。３番人気のロブチェン（松山弘平騎手）が３着だった。

北村友一騎手（ベレシート＝２着）「課題だった折り合いは馬群に入ってもしっかりと我慢できていて、それ以上はみ出ることもなく、キープできたまま運べたので、ワンターンの舞台にも対応できました。徐々にエンジンをかけていって、しっかりと最後まで脚を使えた点は良かったですけどね。力があるところは見せてくれましたが、この着差だけに勝ちたかったことが一番の思いです」