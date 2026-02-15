全日本プロレスは15日、後楽園ホールで「エキサイトシリーズ2026」を行った。 メインは「ゼンニチJrフェスティバル」1回戦。今回のトーナメントはドラゴンゲートに流出したアジアタッグ選手権のベルト奪回のために開催された。

メインを託されたライジングHAYATO、青柳亮生組と世界ジュニアヘビー級王者の立花誠吾、阿部史典組が対戦。立花が開始から青柳の膝を徹底攻撃した。しかし、HAYATOと青柳の連係がわずかにまさり、23分52秒、青柳が立花に火の鳥スプラッシュからの片エビ固めで勝利した。

勝利したHAYATOはリングでマイクを持つと「勝ったよ、これがゼンニチジュニアだ。Jrタッグフェスティバル、まだ始まったばかりって信じられる？これからもっともっと熱い試合を見せてあげる」と言えば、青柳もダウン状態で「そういうことだ」と言葉を絞り出す。立ち上がってマイクを持った青柳は「どっかで言ったんだけどアツハヤ（自らのユニット名）はまだ結果を出していない。知らなかったでしょ。アツハヤって何も残せてないんですよ。だから、Jrタッグフェスティバルに懸けてます。このままの勢いで優勝して、アジアはアツハヤが巻くから楽しみにしてください」と優勝宣言していた。