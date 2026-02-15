俳優の竹内涼真（32）が15日放送の日本テレビ系「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。30代になってからの心境の変化を語った。

俳優の満島真之介が「求められ方として前までの自分と30代になってからの自分って変化感じる？」と聞くと、竹内は「全然違います」と即答。「全部自分がしたいこと」と意のままに仕事できていることを明かした。

「どこか新しい自分とかサプライズを感じたいから。自分が今絶対にやった方がいい、やりたい、面白いかもしれないっていう方を選ぶようにしています。それがヒットしなくてもヒットしても自分で腹くくれるし」と語った。

4月には主演ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」が上演予定。「ゴスペルの話。なんでやろうと思ったか分からないんですけど、なんか吸い寄せられるように“これはやります”って」と明かした。「たぶんどこかにゴスペルがあるんですよ。ずっと小さい時、父親からそういう音楽聞かされてきたし、かけ離れているリズム感なんだけど、そこにたどり着きたいからやるのかなって」と熱く語った。