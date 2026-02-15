「カムバック」の略語は？K-POPアイドルファンが心待ちにしていること♡

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、「次の○○まだかな〜？」のように使います。

「カムバック」の略語はなんでしょうか？

正解は「カムバ」でした！

カムバとは、「活動を再開すること」「新曲や新アルバムを発売すること」を指すK-POP用語のひとつです。

韓国のアイドルは、日本のアイドルとは違い、新曲やアルバムなどが発売される期間以外でのプロモーション活動をあまり行わないのだそう。

そのため、制作やパフォーマンス練習をする「準備期間」を経て、番組やイベントなど活発に表に出る「活動期間」を過ごすことから、「カムバック＝帰ってきた」という言葉が使われていますよ。

K-POPファンは、推しのカムバをいつも心待ちにしていることでしょう。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

