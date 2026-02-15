２月１５日の東京１０Ｒ・バレンタインＳ（４歳上オープン、ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、２番人気のウェットシーズン（セン５歳、美浦・田中博康厩舎、父メンデルスゾーン）が、武蔵野Ｓ（１２着）以来となる３か月ぶりの一戦を、鮮やかに逃げ切ってオープン初勝利を挙げた。勝ち時計は１分２３秒０（良）。

内の２番枠から好スタートを決めて、すんなりとハナを奪った。手応え良くペースを刻み、直線でもしっかりと二枚腰で粘りを見せて、外から迫ってきたドンインザムードの猛追を半馬身差でしりぞけた。

三浦皇成騎手は「何よりこの状態にしっかりと戻してくれた牧場や厩舎に感謝しかないですね。やっぱり能力だけは本当にいいものを持っていると思っていたんですけど、ここ２走は気持ちの面と体の面がうまくかみ合ってこなかったので、そのなかでよくここまで心身ともに戻してもらえたなと思いました。今日は強い競馬を見せたかったですし、道中も安心して乗っていられる感じでした。馬自身はここ２走は悔しい思いをしましたけど、その２走を経て、また一歩ステップアップしてくれたのかなと思います」と喜びをかみ締めた。