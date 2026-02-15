受刑者からも「買いたい」と手紙が。伝説の雑誌が廃刊から半年で“奇跡の復活”を遂げたワケ
この報を目にしたときは、一つの時代が終わった気がしました。芸能人でも有名人でもなく、ごく普通の一般人ばかり登場する雑誌として2004年に創刊した『東京グラフィティ』が2025年4月号をもって休刊となったのです。
休刊ということはすなわち廃刊のこと。事実、最終号の表紙には大きく「FINAL」と記されているし。
ヴィレッジヴァンガードを訪れれば購入or立ち読みしたし、街の書店を訪れたら表紙から放たれる妙な存在感で圧倒された『東京グラフィティ』。そんな平成のカルチャーを語るうえで欠かせない雑誌も、出版不況のなかでついに力尽きたか……。そんなふうに筆者は思い込んでいました。
そして2025年11月、ファンのもとに新たな報が届きます。同誌のSNSアカウント（@tokyo_graffiti）が以下のメッセージを発信したのです。
皆さまへ
一般人のリアルを発信するメディアとして21年間活動してきた『東京グラフィティ』は、今年春に雑誌として休刊し、SNSの更新もお休みしておりました。
母体である（株）グラフィティも廃業予定で進んでおりました。
しかし、このままあの『東京グラフィティ』が失われてしまってよいのか?! 編集部としては非常に悔しく、どうにかして活動を続けられないか、模索しました。
そして、前編集長、読者の方、お仕事を共にした方を含め、さまざまな方々と協議を進めた結果、このたび「編集部とファン有志が事業を引き継ぐ」という形で東京グラフィティが活動を再開できる運びとなりました。
まずは、SNSの更新から！
以降、順次、できることをやってまいります。
人間やカルチャーを一番低いところから見つめ、共感しあう眼差しで。ゆるりとリスタートします。
どうか楽しくご覧いただければと思います。
新編集長 仲野
ファン有志 田村
予想もしなかった朗報にうれしさが込み上げつつ、なにがどうなって奇跡の復活と相成ったのか？ 事の経緯が気になるので、新編集長を務める株式会社グラフィティの仲野真人さん（29歳）から詳しく話を聞いてきました！
◆コロナ禍で不可能になった『東京グラフィティ』の取材方法
――2004年に創刊した『東京グラフィティ』が休刊を発表したのは2025年3月です。出版業界の苦境は深刻ですが、やはりグラフィティも苦しい状況でしたか？
仲野：そうですね、本当に苦しかったと思います。特に、僕たちは外に出て一般の方々を取材させてもらう雑誌です。だから、コロナの影響は大きかった。あの時期、外で一般人に話しかけて誌面をつくるやり方は難しかったんです。一番キツいときは、アーカイブといわれる過去の記事を改めて再掲するような対処しかできませんでした。
――その結果、部数の低迷につながったのでしょうか？
仲野：いや、実は部数にはそんなに響きませんでした。ただ、コロナの時期に広告の案件がなくなってしまったのが痛かった。
僕らの編集部は、近畿大学のパンフレット『近大グラフィティ』をはじめとした大学パンフレットなどの制作をよく手掛けていました。しかし、それらの案件がコロナの時期に頓挫したんです。
実はうちの編集部、『東京グラフィティ』の売り上げで黒字を出したことはほとんどありません。というのも、グラフィティは休刊まで「ワンコインで買える」ことを重視し、創刊時の480円から一切値上げをしなかったんです（笑）。「いろんな人に手に取ってもらえるように値段は変えない」というプライドですね。
――すごいこだわり！ でも、それで黒字は出なさそうです……。
仲野：雑誌は僕たちが“つくる意味のあるもの”として出していて、ここからお金を得られないのはみんなわかっていました。
予想もしなかった朗報にうれしさが込み上げつつ、なにがどうなって奇跡の復活と相成ったのか？ 事の経緯が気になるので、新編集長を務める株式会社グラフィティの仲野真人さん（29歳）から詳しく話を聞いてきました！
