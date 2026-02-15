◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第２節 柏１―２東京Ｖ（１５日・三協Ｆ柏）

東京Ｖが敵地で柏に２―１で逆転勝利を飾り、東組唯一の開幕２連勝で首位に浮上した。

最初のチャンスは柏だった。前半１２分に右ウィングバックの山之内がゴール前でシュートを放つが、惜しくもゴール右へ外れる。

さらに同１６分にも再び裏に抜け出した山之内にが左足で今度はゴール左を狙うも枠を捉えられず。

同２１分には左からのクロスを細谷がゴール前で合わせようとしたが、東京ＶのＤＦ深沢が間一髪でスライディングでクリアする。

何度も決定機を作ってきた柏は前半３３分に、ＭＦ小泉がゴール前で相手のボールをカットし、ＧＫマテウスも交わして左足シュートをゴール左へ冷静に決めて待望の先制点を奪った。

東京Ｖは前半終了間際にＭＦ森田のＦＫを斎藤が頭で合わせるもゴールの右へ外れる。

後半も１―０でリードしている柏ペースで試合が進むも、後半１４分に東京ＶはＦＷ山見、ＭＦ福田、ＤＦ吉田の３枚を投入して反撃に転じる。

すると同１８分、山見の左ＦＫをＦＷ染野が頭で合わせて同点に追いつく。

それでも、ホームで勝利を狙う柏も攻勢に出る。直後に山之内が左足シュートを放つもクロスバーをたたき、小見のシュートは右ポストにはじかれた。

すると後半終了間際に中盤でのボールカットから福田が豪快なミドルシュートをたたき込み、勝ち越しに成功。このままリードを守り抜き、逆転勝利を飾った。

昨季２位と躍進した柏は痛恨の逆転負けでまさかの開幕連敗発進となった。