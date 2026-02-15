1月30日、Xのトレンドに〈マリングループ一斉閉店〉の文字が上がった。検索をかけると、従業員と思しき女性たちが「30分前に閉店って言われた」「全店閉店とか死んだ」などと次々に呟いていた。

最大手風俗のひとつといわれる「マリングループ」に一体なにが起こったのか──。

大手紙社会部記者が語る。

「運営母体の『森下グループ』は東京・新宿を拠点に、『歓楽街の帝王』と呼ばれた森下景一氏が築き上げた巨大企業。1980年代から無料案内所、ソープ、漫画喫茶やテレクラなどさまざまな業種で成功を収め、業界からは"夜のゆりかごから墓場まで"と評されていた。年商は最盛期で500億円以上とも囁かれている。

『マリン』の名を冠したソープは関東を中心に全国に20店舗以上を展開しており、業界でも最大手のグループ。価格も良心的で、"健全"な部類といわれていました。なかでも総工費10億円といわれる『マリン宮殿水戸』は界隈で特に有名でしたが、今回の騒ぎで閉店してしまったそうです」

関連は不明だが、一斉閉店の前には皮切りになるこんな出来事もあった。

「1月28日、仙台市青葉区一番町にある『マリン千姫』に宮城県警の指導が入った。県警はこの"指導"の内容については明らかにしておらず、何が起こったのかは詳しくはわかっていない。『マリン千姫』が入る築60年以上のビルは、1月30日に3億円で売りに出されています」

このビルは2014年1月、「森下グループ」に買い取られている。さらに昨年8月には森下景一氏の親族女性が役員を務める法人に持ち主が変わったばかり。約5か月という短い期間で不動産を手放す形になった。

裏で何が起こったのか──。とある元従業員は「本当に突然の出来事。みんな路頭に迷っている」と打ち明けた。

「21時ぴったりにビルの電気が…」

「1月30日20時半ごろ店舗のスタッフに、『資金難により全店閉店の運びとなりました』旨のメッセージが送られました。しかし実際にはその日に全ての店舗が営業終了になったわけではない。九州などの店舗はそれから数日間、営業していましたが、現在まで（執筆時）にすべての店舗が閉鎖された。

女の子たちは荷物の整理もろくにできず、きっかり21時に締め出されてしまった。店によっては100名以上在籍していたところもあるので、みんな路頭に迷っている。社員の月収は60万〜80万円とかなり高めで、福利厚生もしっかりしていた優良企業だっただけに、名残り惜しい気持ちです。女の子たちにとっては、お得意さまなども一気に失うことになり、かなり痛手のはず。路頭に迷っている子もいますね。とにもかくにも、就職先を探さないと……」

この関係者は「"資金難"以上のことは伝えられていないんです」とも話す。SNS上では〈トカゲの尻尾切りか〉〈警察の摘発逃れかも〉などさまざまな憶測も飛び交った。

「森下景一氏はかつて歌舞伎町で"案内所一体型"の風俗ビルを作ったが、風営法違反が発覚し、不法利益に対して7000万円ちかい追徴没収を受けている。その後、表向きは"スカウトを使わない自力営業"をうたってきましたが、関係者の間では悪い噂も絶えない。一部の店舗で、近年摘発が相次ぐスカウトによるキャスト斡旋などがあった可能性もある」（前出・大手紙社会部記者）

NEWSポストセブン取材班は騒動のあと、「マリングループ」のソープが複数ある東京・池袋を取材。夜の街で働く人らの間でも、この噂で持ちきりだった。あるキャッチの話。

「閉まる予兆は全くなかったんですよね。30日だったかな。ふつうに営業していたんですよ。21時ですかね、ふと『マリン』のビル見たら電気が消えていて。いつもは24時までやっているんですけど、23時半頃には受付も完全に終了していました。『何かあったのかな』と思っていたら、その後にXとかで、潰れたみたいな情報が出回って。大手でしたから、みんなびっくりですよ」

記者は実際に店舗があるビルを訪ねたが、どの店もひと気はなかった。さらに別の飲食店関係者は、「森下グループ」の評判についてこう明かした。

「たしかに向かいのマリン閉まったよね。ソープランドは閉まったけど、森下系列のキャバクラなどはやっていますよ。後輩が『森下グループ』で働いていたけど、けっこう無茶苦茶そうでした。働く時間とか聞いたら"労基一発アウト"という感じ。軍隊に近い風土があるのよ。

最初は系列の漫画喫茶で、そのあとキャバクラや風俗で働いていたのですが、遅刻したら罰金とか、減点方式のルールだったそうです。ミスするごとに給料が減らされていくみたい。昔の話だけどね（笑）。しかし、あれだけ大手が閉店となると、時代の流れを感じるね……。何があったんだろう」

かつては夜遊びのシンボルともいわれた「マリン」は、一夜にして姿を消すことになった。なんとも闇深い騒動である。

