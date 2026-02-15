ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国の谷愛凌が決勝進出 ミラノ冬季五輪・スキー女子ビッグエア 中国の谷愛凌が決勝進出 ミラノ冬季五輪・スキー女子ビッグエア 中国の谷愛凌が決勝進出 ミラノ冬季五輪・スキー女子ビッグエア 2026年2月15日 16時8分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １４日、女子ビッグエア予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬） 【新華社リビーニョ2月15日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は14日、リビーニョでフリースタイルスキー女子ビッグエア予選が行われ、中国の谷愛凌（こく・あいりょう）が決勝に進んだ。１４日、女子ビッグエア予選の滑走を終え、得点発表を待つ谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）１４日、女子ビッグエア予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／夏一方）１４日、女子ビッグエア予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／胡超）１４日、女子ビッグエア予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／張宏祥）１４日、女子ビッグエア予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／夏一方）１４日、女子ビッグエア予選に臨む谷愛凌。（多重露光撮影、リビーニョ＝新華社記者／夏一方）１４日、女子ビッグエア予選で転倒する谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／胡超）１４日、女子ビッグエア予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／張宏祥）１４日、女子ビッグエア予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／張宏祥）１４日、女子ビッグエア予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／張宏祥）１４日、女子ビッグエア予選で転倒する谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／胡超）１４日、女子ビッグエア予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／夏一方）１４日、女子ビッグエア予選に臨む谷愛凌。（多重露光撮影、リビーニョ＝新華社記者／夏一方）１４日、女子ビッグエア予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／張宏祥）１４日、女子ビッグエア予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／夏一方） リンクをコピーする みんなの感想は？